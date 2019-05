Online-Shopping: Diese Rechte kennen nur wenige

2. Widerrufsfrist

Werden zwei Waren auf einmal bestellt, aber getrennt geliefert, läuft die Widerrufsfrist erst mit Erhalt der zweiten Ware. Erscheint also etwa das zweite bestellte Buch erst in drei Monaten, kann ich auch das erste, sofort gelieferte noch nach drei Monaten und 14 Tagen widerrufen. Anders ist dies aber bei regelmäßiger Lieferung im Rahmen von Abos (beispielsweise Rasierklingen, Katzenfutter etc.): hier läuft die Frist ab Erhalt der ersten Ware.