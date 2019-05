Mit künstlicher Intelligenz zu gesundem Lebensstil

Sind Sie auch schon einmal trotz des festen Willens, Ihre guten Neujahrs-Vorsätze diesmal wirklich durchzuhalten, kläglich gescheitert? Dann befinden Sie sich im statistischen Mehrheitsbereich all jener, bei denen der innere Schweinehund Lebensstiländerungen hin zu gesünderem Verhalten immer wieder zunichte macht. Besonders dramatisch wirkt sich dies auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Eine Metastudie an zehn Herzkliniken in den USA brachte etwa zu Tage, dass nur ein Drittel der Infarktpatienten, die vor dem Ereignis geraucht hatten, ein Jahr später immer noch Nichtraucher waren. Dies veränderte Genesung und Rückfallquote dramatisch ins Negative. Die europäischen Zahlen gestalten sich ähnlich. Auch positive Erfahrungen und Informationen, die man bei der Reha bekommen hat, werden im Alltag oftmals nicht eingehalten. Dafür ließen sich moderne technische Errungenschaften wie Smart-Watches, Smart-Fabrics (Stoffe, die Körperparameter messen), Gesundheitsapps, Erinnerungsprogramme uvm. zur Unterstützung nutzen. Mit dem Thema digitale Gesundheit werden sich zwei neue Ludwig Boltzmann Institute (LBI) beschäftigen und Einsatzmöglichkeiten beforschen. In Salzburg errichtet gerade Prim. Univ.-Prof. DDr. Josef Niebauer, MBA, das eine LBI für digitale Gesundheit.