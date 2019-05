Citroen-Studie 19_19: Tradition für übermorgen

Das Citroen-Konzept fährt auf Wunsch nicht nur autonom, sondern grundsätzlich auch rein elektrisch. Zwei E-Motoren an Vorder- und Hinterachse stellen 340 kW/462 PS und 800 Newtonmeter bereit, was eine Sprintzeit aus dem Stand auf 100 km/h in 5 Sekunden und maximal 200 km/h erlaubt. Eine 100 kWh große Batterie ermöglicht 800 Kilometer Reichweite. Das Laden - kabellos dank Induktionsladetechnik - soll 20 Minuten dauern.