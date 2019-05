Betrügerin fischt Geld aus den Börsen ihrer Opfer!

Man will ja nicht herzlos sein - deshalb lassen sich viele Angesprochene am helllichten Tag auch in eine Diskussion mit den angeblichen Spendensammlern ein. Zuletzt bat eine schwarzhaarige Frau in Mank einen 64-Jährigen um finanzielle Hilfe. „Wir sammeln für Behinderte. Der Betrag kommt sicher bei den Betroffenen an“, erklärte die unbekannte „Aktivistin“. Der Bürger spendete dann zwar - laut NÖN-Bericht - nichts. „Etwas später fiel ihm aber auf, dass ihm die Frau unbemerkt ein paar Geldscheine aus der Tasche entwendet hatte“, heißt es.