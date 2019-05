Dachgeschoß bei Großbrand in Simmering zerstört

Das Feuer dürfte laut Feuerwehrsprecher Lukas Schimpf kurz nach 10 Uhr an der Gebäudeecke Simmeringer Hauptstraße/Enkplatz ausgebrochen sein. Ein Funkwagen der Polizei hat den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Binnen weniger Stunden war der gesamte Hausdachbereich in Flammen, was zum teilweisen Einsturz führte. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 5 aus. Die Rauchsäule war kilometerweit in Wien zu sehen, wie auch Bilder von „Krone“-Leserreportern deutlich machen.