Flammen im Keller von Wiener Hotel: Evakuierung!

Der Keller des Novotels in Wien-Leopoldstadt ist am Freitagabend in Brand geraten. Bei dem Feuer wurden fünf Personen leicht verletzt, unter ihnen befanden sich drei Mitglieder der Wiener Berufsfeuerwehr. Vier der Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 20.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. Die Aufräumarbeiten dauerten gegen 22.15 Uhr aber noch an.