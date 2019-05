Wiener Polizist wegen Amtsmissbrauch verurteilt

„Geht um Vertrauen in die Polizei“

So viel Naivität kaufte das Schöffengericht der Angeklagten nicht ab. Diese hätte sehr wohl gewusst, dass eine Datenbankabfrage nicht zulässig ist, meinte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. „Es geht nicht zuletzt um das Vertrauen in die Polizei“, machte Schindler-Pecoraro klar. Mit den zwölf Monaten Haft auf drei Jahre bedingt sei für den Mann kein Amtsverlust verbunden, ein solcher wäre „exzessiv“ gewesen, da dies auch den Verlust seiner Pension bedeutet hätte. Auf den Beamten würden zudem dienstrechtliche Konsequenzen zukommen - im Saal saß auch eine Vertreterin der Dienstaufsicht.