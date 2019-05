Dieselskandal: Porsche muss 535 Mio. Euro zahlen

Im Dieselskandal muss nun auch die VW-Tochter Porsche - wegen Motoren der Konzernschwester Audi - eine hohe Summe zahlen: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat dem Sportwagenhersteller ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro aufgebrummt. Als Grund gab die Behörde am Dienstag unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung im Hinblick auf die Emissionen von Fahrzeugen ab 2009 an.