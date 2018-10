Dieselaffäre: Audi muss 800 Millionen Euro zahlen

Audi muss in der Dieselaffäre ein saftiges Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro zahlen. Grund seien „Abweichungen von den regulatorischen Vorgaben bei V6/V8-Dieselaggregaten“, wie der Mutterkonzern VW am Dienstag mitteilte. Mit dieser Zahlung endet das Verfahren der Staatsanwaltschaft München gegen den deutschen Autohersteller wegen des Verkaufs von manipulierten Dieselautos.