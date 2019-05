Strom fürs E-Auto bald teurer als Sprit!

Vor allem jene, die ihr E-Auto in Deutschland auch für Langstrecken nutzen wollen, sind von der Anhebung der Preise betroffen. Beim Nachladen an Schnellladesäulen, bei denen man sein Auto von 20 auf etwa 80 Prozent (Anm. das Laden der letzten 20 Prozent dauert deutlich länger) in rund einer Stunde volltanken kann, gab es bislang nämlich Pauschaltarife für eine Vollladung - unabhängig von der Menge Strom, die das Auto benötigt, berichtet die „Bild“-Zeitung.