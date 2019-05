Vom Metallstück zum virtuellen Fingerabdruck

Erst in den 1920er-Jahren hat man als Nobellösung erstmalig Zünd-Anlass-Schalter in Autos montiert. Dabei wurde in einer Bewegung der Stromkreis geschlossen und zugleich der Anlasser gestartet. Nach dem Abziehen ließ sich sogar das Lenkrad einrasten. Parallel kam in dieser Zeit das Abschließen des Fahrzeugs in Mode, wofür allerdings ein separater Schlüssel eingesetzt wurde.