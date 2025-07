Formel-1-Beben: Red Bull feuert Christian Horner!

Drahtzieher hinter der Entscheidung soll Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff sein. „Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seiner Expertise und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren. Ich danke dir für alles, Christian, und du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben“, so Mintzlaff in einer Aussendung.