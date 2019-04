Dieb verschenkte einen Teil der Beute an „Arme“

In einer Fabrik in Altenmarkt (Sbg.), die Teile für Automarken wie Audi und Jaguar produziert, fehlten aus einer Halle Sonderwerkzeug und Fräsbohrer. Bei der Überprüfung aller Arbeiter wurde ein Bosnier (52) aus Steyr entlarvt. Der zweifache Familienvater galt als verlässlich und bediente seit 20 Jahren eine Spezialmaschine. In seiner Jausentasche und im Spind wurden 50 gestohlene Fräsbohrer entdeckt.