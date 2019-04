Smartphone-Bank N26: 300 neue Jobs in Wien!

Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist die Entscheidung der Smartphone-Bank für Wien „ein wichtiges Zeichen“ für den Wirtschaftsstandort. Dadurch werde digitale Wertschöpfung nach Österreich geholt. Wien soll neben der N26-Zentrale in Berlin mit aktuell rund 800 Mitarbeitern und dem Büro in Barcelona mit 70 Mitarbeitern der dritte Technologie- und Innovationsstandort in Europa sein. Insgesamt werde die Bank mittelfristig einen mittleren zweistelligen Betrag in das Technologie- und Innovationszentrum in Wien investieren, kündigte N26-Österreich-Chef Georg Hauer an.