Mega-Baustelle Altstadt: Koalition in Bedrängnis!

Oberammergau 2020 hat ebenfalls Auswirkungen

Und auch die Touristiker werden hellhörig, wenn sie Baubeginn 2020 hören: In Oberammergau in Bayern, 80 Kilometer entfernt, finden alle zehn Jahre Passionsspiele statt, es sind weltweit die bekanntesten. 2020 ist es wieder so weit, das belebt auch die Buchungslage in Innsbruck!