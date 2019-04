Jugendliche gestanden Brandlegung in St. Marien

Den intensiven Ermittlungen der Polizei in Neuhofen an der Krems ist zu verdanken, dass eine Brandstiftung am 7. April in St. Marien nun aufgeklärt werden konnte. Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus St. Marien und dessen 14-jährigen Freund aus Roitham am Traunfall. Beide zeigten sich bei den Einvernahmen geständig. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

Neben der Brandstiftung gestanden die Burschen auch ein Suchtgiftdelikt.



Beschädigte Motorräder

Unbekannte hatten damals kurz vor 23 Uhr einen Holzstapel unmittelbar neben einer Lagerhalle angezündet. Das Feuer griff damals auch auf den Dachstuhl sowie den Innenraum des Gebäudes über, in dem mehrere Motorräder abgestellt waren. Drei Feuerwehren konnten verhindern, dass die Halle völlig abbrannte. Neben dem Schaden am Gebäude sind auch einige Motorräder beschädigt worden.