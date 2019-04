Neun Knochenbrüche! Speed-Ass stürzt bei 170 km/h

Der Salzburger Manuel Kramer hat den Gesamtweltcup der Speedski-Athleten auf dem zweiten Rang beendet, Nicole Schmidhofer hat gleich bei ihrem Speedski-Debüt bei der WM in Vars mit 217,590 km/h den ÖSV-Frauenrekord verbessert. Nicht so gut lief es hingegen für Joost Vandendries. Der 47-Jährige Belgier stürzte beim Weltcupfinale der Speedskifahrer in Andorra schwer, musste von einem Helikopter ins Spital gebracht werden und erhielt dort die Schock-Diagnose.