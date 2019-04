Leser geschockt: „Hab‘ Tränen in den Augen“

Wie genau es zu dem Großbrand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP könnten Renovierungsarbeiten im Gebäude Auslöser für das Feuer gewesen sein. Dieser Aspekt wurde auch von unseren Lesern beleuchtet und unter die Lupe genommen. „Bei Renovierungsarbeiten an so einem Gebäude darf so etwas nie passieren. Gibt es keine Fachleute mehr, die wissen, worauf man besonders achten muss?“, kritisiert kanndeswohrsein die Modernisierungsarbeiten. Leser Nachgruebler bezieht in seinem Kommentar Stellung gegen die Feuerwehr, welche seiner Meinung nach „zu lange gebraucht hat, um vor Ort zu sein“. „Außerdem ist bei der Restaurierung solcher höchstrangigen Bauten wohl ständig eine Feuerwehr direkt vor Ort, um Brandherde bereits im Keim zu ersticken. Wenns nicht so war, ist das ziemlich fahrlässig.“, fügt er noch hinzu.