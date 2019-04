Flog Assange wegen diesem Bild aus der Botschaft?

Wikileaks verneint, etwas mit den aufgetauchten Fotos zu tun zu haben. In einer offiziellen Aussendung hieß es, die Causa um die geleakten Bilder sei ein „Vorwand“ gewesen, um Assange nach sieben Jahren aus der Botschaft zu werfen. Assange war am Donnerstag nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Quito hatte zuvor das politische Asyl für den 47-Jährigen aufgehoben, der wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente vielen in den USA als Staatsfeind gilt.