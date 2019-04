Nach Festnahme: Wer jetzt hinter Assange her ist

Auch Vergewaltigungsvorwürfe holen Assange wieder ein

Auch in Schweden könnte Assange neuer juristischer Ärger drohen: Jene Frau, die mit Vorwürfen von Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen den Australier - inzwischen eingestellte - Ermittlungen in Schweden ausgelöst hatte, will jetzt, dass der Fall nach seiner Festnahme neu aufgerollt wird. Ihre Anwältin teilte am Donnerstag mit, sie werde daran arbeiten, dass die Staatsanwaltschaft die vorläufigen Ermittlungen in Schweden wieder aufnehme. Ziel sei es, dass Assange an Schweden ausgeliefert und wegen Vergewaltigung strafrechtlich verfolgt werden könne, hieß es in einer E-Mail der Anwältin an die Deutsche Presse-Agentur.