Assange beschmierte Botschafts-Wände mit Fäkalien

Auf Skateboard durch die Botschaft gekurvt

Am Donnerstag hatte Ecuadors Außenminister Jose Valencia berichtet, Assanges Verhalten sei der Grund dafür gewesen, dass der WikiLeaks-Gründer nicht länger in der Botschaft in London willkommen war. Dieser sei unter anderem mit dem Skateboard im Botschaftsgebäude herumgekurvt und habe dort in den Gängen Fußball gespielt. Zudem habe sich Assange gegenüber den Mitarbeitern ungebührlich verhalten und es sei sogar zu Handgreiflichkeiten mit Wachleuten der Botschaft gekommen. Der 47-Jährige habe „ständig die Botschaftsmitarbeiter beschuldigt, ihn auszuspionieren und ihn zu filmen“, anstatt dankbar zu sein, dass man ihn sieben Jahre lang vor den USA beschützt habe, so Valencia.