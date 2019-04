Den Rumpelpisten geht es an den Kragen

So manche Rumpelpisten nerven die Autofahrer im Bundesland. 42 von ihnen, rein auf Landes- und Bundesstraßen bezogen, geht es in diesem Jahr an den Kragen – das kostet. „Das Budget für die dringend notwendigen Straßensanierungen wurde für 2019 fast verdoppelt. Anstatt der bisherigen neun Millionen Euro jährlich für reine Sanierungsarbeiten investieren wir heuer 17 Millionen Euro“ sagt Verkehrs-Landesrat Stefan Schnöll und fügt an: „Wir können damit nächstes Jahr wesentlich mehr sanieren als ursprünglich langfristig geplant wurde.“