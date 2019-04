Rassistisches Video, um Schüler zu bestrafen

„Pädagogische Entgleisung“

Die Strafmaßnahme sorgte nach Bekanntwerden in der Schule für Empörung. Fast der komplette Lehrkörper wandte sich mit einer Unterschriftenliste an den Bezirksschulinspektor. Der betroffene Pädagoge zeigte sich in einer Konferenz an der Schule - angesichts der angespannten Situation - schließlich bereit, sich versetzten zu lassen, legte aber Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht ein. Jedoch ohne Grund, wie dieses entschied: Die Vorführung des „mit identitärem Inhalt behafteten Videos“ sei „mit einer ausgewogenen und wertschätzenden Pädagogik nicht in Einklang zu bringen und schlicht unannehmbar“, so das Gericht. Einem Schüler solch ein Video zu zeigen, sei eine „pädagogische Entgleisung“. Eine Versetzung sei daher ein rechtlich zulässiges und taugliches Mittel.