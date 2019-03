Banksy widmet Briten sein „Parlament der Affen“

Britisches Parlament stimmt erneut über Brexit-Vertrag ab

Beim Brexit ist das britische Parlament heillos zerstritten. Am Freitag (gegen 15.30 Uhr) gibt es erneut eine Abstimmung über das EU-Austrittsabkommen. Parlamentspräsident John Bercow ließ das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage „substanziell“ von den vorhergehenden unterscheide. Geplant ist nun, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach soll am Freitag nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen. Premierministerin Theresa May hatte am Donnerstag ihren baldigen Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen im Unterhaus doch noch angenommen werden.