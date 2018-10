Banksy-Bild zerstört sich bei Auktion selbst

Kunstwerk sogar an Wert gewonnen?

Ob das Bild, das von einem Bieter per Telefon ersteigert worden war, durch die Aktion an Wert verloren oder sogar gewonnen hat, ist laut Sotheby‘s noch unklar. Dort zeigt man sich jedenfalls regelrecht stolz über den Vorfall, es handle sich auf jeden Fall um eine Premiere in der Geschichte der Kunstauktionen. Ob der erfolgreiche Bieter das Werk nach dessen Zerstörung trotzdem bezahlen will und muss, müsse erst geklärt werden. Man sei mit diesem in Gesprächen über die weiteren Schritte, so das Auktionshaus zur „Financial Times“.