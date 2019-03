Ansturm auf Petition: 2,2 Mio. Briten gegen Brexit

EU-Gipfel gewährt Briten Aufschub

Das Land sollte eigentlich am 29. März aus der EU austreten. Am Donnerstagabend gewährte die EU bei ihrem Gipfel in Brüssel Großbritannien allerdings einen Aufschub: Wenn das Unterhaus dem Brexit-Deal zustimme, könne Großbritannien die EU am 22. Mai geregelt verlassen, andernfalls müsse bis zum 12. April ein neuer Plan vorgelegt werden, hieß es. Beide Szenarien entsprechen nicht dem ursprünglichen Wunsch von May, die einen Aufschub bis Ende Juni beantragt hatte.