EU gibt Großbritannien zwei Szenarien für Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitglieder haben einer Brexit-Verschiebung zugestimmt. In einer Marathonsitzung beim EU-Gipfel in Brüssel einigten sie sich in der Nacht auf Freitag auf zwei mögliche Szenarien und verhinderten somit, dass es am 29. März zu einem Austritt Großbritanniens ohne Abkommen kommt.