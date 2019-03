Brexit: EU-Granden fordern zweites Referendum

„Bessere Lösung, die Briten in der EU zu behalten“

In dieselbe Kerbe schlug der EU-Abgeordnete Hans-Olaf Henkel (Allianz für Fortschritt und Aufbruch). „Es ist die bessere Lösung, die Briten in der EU zu behalten. Gleichzeitig sollte man als EU konstruktiv gegenüber London auftreten und ihnen mehr Autonomie in der Union zugestehen“, sagte der konservative Politiker. Bereits Ende Februar sprach sich die britische Labour-Partei für ein zweites Brexit-Referendum aus. Eine solche Volksabstimmung solle verhindern, „dass dem Land ein schädlicher Tory-Brexit aufgezwungen wird“, erklärte Parteichef Jeremy Corbyn. Großbritannien will laut Fahrplan am 29. März die EU verlassen.