Labour-Partei fordert zweites Brexit-Referendum

Premierministerin May unter Druck

Knapp einen Monat vor dem geplanten EU-Austritt will die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag die Abgeordneten in London auf den neuesten Stand der Brexit-Gespräche bringen. Am Mittwoch haben die Parlamentarier erneut die Chance, über das weitere Vorgehen abzustimmen. Allerdings geriet May weiter unter Druck, nachdem die oppositionelle Labour-Partei am Montagabend mitteilte, sie unterstütze nun die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum.