Brexit-Votum: Parlament sagt erneut „No, thanks“

Und schon wieder ist Premierministerin Theresa May mit ihrem Abkommen zum Brexit am britischen Unterhaus gescheitert: Am Dienstagabend stimmte das Parlament gegen den ausgehandelten Austrittsvertrag, 242 Abgeordnete stimmten für das von May vorgelegte nachgebesserte Abkommen, es gab aber 391 Gegenstimmen. Nun könnte ein „No Deal“-Ausstieg der Briten folgen - und dieser hätte auch den in London so ungeliebten „Backstop“ für Irland zufolge. Das Votum erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts „deutlich“, erklärte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstagabend. May will jedenfalls am Mittwoch über ein „No-Deal-Szenario“ abstimmen lassen.