„Blaue Spende“ geht nun an die Bruderschaft

„Mit Bedauern habe ich erfahren, dass rund um die Spende der FPÖ Tirol an ,Rote Nasen’ mehrere Missverständnisse zu einer unangenehmen Situation für Sie und für uns geführt haben. Ich möchte mich gerne persönlich herzlich bei Ihnen und Ihren Parteikollegen entschuldigen“, schreibt Monica Culen in einem Mail (das der „Krone vorliegt) an Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger.