Fake News bei „Gelbwesten“ massiv verbreitet

Vertrauen in russischen Fernsehsender größer als in heimische Medien

Der Studie zufolge vertrauten Anhänger der „Gelbwesten“ dem russischen Fernsehsender RT offenbar mehr als heimischen Medien: Seine Videos von Demonstrationen wurden in Aktivisten-Gruppen doppelt so oft angesehen wie die von fünf namhaften Medien zusammengenommen - darunter die Zeitungen „Le Monde“ und „Le Figaro“ und der Sender France 2