Mariah Carey verkauft Luxus-Domizil in New York

Viel Gold und lauter Lieblingszimmer

Die „New York Times“ veröffentlichte von der Maklerfirma zur Verfügung gestellte Fotos, die in Beige- und Goldtönen gehaltene Wohnräume mit schweren Sitzmöbeln zeigen sowie die Dachterrasse im marokkanischen Stil. Der Weltöffentlichkeit gewährte Carey einen Einblick in ihr Domizil bald nach der Fertigstellung 2002 im MTV-Format „Cribs“. In der TV-Show, in der Prominente ihre Häuser präsentierten, habe sich die Sängerin sechsmal für die Kamera umgezogen und fast jeden der Räume als ihr Lieblingszimmer bezeichnet, rekapituliert die US-Zeitung die Sendung.