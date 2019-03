Debatte um Mindestsicherung gerät erneut aus Fugen

Hartinger-Klein weist Vorwürfe zurück

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hingegen sieht Hacker ausreichend eingebunden: Sie verweist auf ein Einzelgespräch im Februar, zudem sei sie laufend mit ihm telefonisch in Kontakt. Auch auf Bällen habe man sich getroffen. Mit den Soziallandesräten trifft sie sich nächstens am 8. April - also drei Wochen nach der morgigen Fixierung der Reformdetails. „Wie wir mit diesem Termin verfahren werden“, so Hacker, „werde ich mit den anderen Landesräten klären.“