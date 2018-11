Regierung lobt „faire“ Reform der Mindestsicherung

Abfederung für Alleinerzieherinnen und Behinderte

Abgefedert werden diese Kürzungen allerdings bei Alleinerzieherinnen, die einen Zuschlag erhalten (103,5 Euro bei einem Kind, 233 Euro bei drei Kindern), ebenso wie bei Behinderten (plus 155 Euro). „Wir nehmen das Problem der Kinderarmut ernst“, betonte Strache diesbezüglich. Nicht durchgesetzt hat sich die FPÖ dagegen mit ihrer Forderung, den Vermögenszugriff bei „Aufstockern“ in die Mindestsicherung abzuschaffen. Allerdings wurden die aktuellen Regelungen abgemildert: Auf selbst benutztes Wohneigentum soll erst nach drei Jahren (nicht schon nach sechs Monaten) zugegriffen werden, außerdem dürfen Mindestsicherungsbezieher 5200 Euro in bar behalten (bisher 4300). Strache dazu: „Wir beenden die soziale Kälte der SPÖ.“