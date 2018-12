SPÖ-Zwist um die Kürzung der Mindestsicherung

Doskozil: „Türkis-blaues Modell in Ordnung“

Doskozil, der in zwei Monaten das Amt des burgenländischen Landeshauptmannes erbt, sieht die Kürzung indes entspannter: Im Grunde, so Doskozil im Gespräch mit der „Krone“, sei das türkis-blaue Modell in Ordnung. „Bei den Bezügen für Familien und Behinderte muss man etwas nachjustieren, aber ich bin zuversichtlich, dass dies passieren wird.“ Schließlich sähen dies ÖVP-Politiker in den Ländern ähnlich. Wird die bereits umgesetzte Kürzung des Burgenlandes vom Höchstgericht gekippt, womit Experten rechnen, könne er sich das türkis-blaue Modell jedenfalls vorstellen.