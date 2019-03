Briten und EU erzielten Durchbruch im Brexit-Drama

May will erneuten Bauchfleck verhindern, Labour rief bereits zu Ablehnung auf

Mit dem Kompromiss will sich May im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern. Bereits am Dienstag werden die britischen Abgeordneten darüber abstimmen. Bis zuletzt galt als wahrscheinlich, dass der mit Brüssel ausgehandelte Deal erneut scheitern wird. Nach tagelangem Stillstand in den Gesprächen mit der EU suchte May mit der überraschenden Reise nach Straßburg den Durchbruch in letzter Minute. Unklar ist, ob dies reicht, um genügend Unterstützung im Unterhaus zu gewinnen. Die oppositionelle Labour Party rief bereits zur Ablehnung des geänderten Deals auf.