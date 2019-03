Bankomat in die Luft gejagt

Mitten in der Nacht hatten sich Unbekannte an dem Bankomat beim Supermarkt in Blumau-Neurißhof zu schaffen gemacht. „Offenbar haben die Täter eine Scheibe eingeschlagen, sind in die Räume eingestiegen und haben den Geldautomaten mit Sprengstoff präpariert“, heißt es. Jedenfalls flog das Gerät gegen 1.30 Uhr in die Luft, wobei auch die Regale rundum dem Bankomaten beschädigt wurden.