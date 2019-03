Linz-Coach: „Ich muss einen besseren Job machen!“

Sie scheuten Zweikämpfe, rissen sich keinen Haxen aus und machten nur, was ihnen leicht von der Hand geht! Auch wenn sich jetzt wohl mancher Linz-Legionär angesprochen fühlt – die Rede ist in diesem Fall von Innsbrucks Andrew Yogan und Andrew Clark in Villach. Beim 1:3, nach dem fix ist: Wie der VSV hat auch Innsbruck keine Chance mehr aufs Play-Off. Das Linz heute mit zwei Punkten in Tirol wieder mal fixieren könnte.