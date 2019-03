Einbrecher bei Wiener Bürgermeister!

DNA-Spuren am Tatort hinterlassen

So auch am 1. November 2018 in einer Kleingartenanlage in Wien-Floridsdorf. Dort brach er in zwei nebeneinander liegende Häuser ein. Dass eines davon dem Wiener Stadtoberhaupt gehört, ahnte der Einbrecher nicht. Schaden: mehr als 5000 Euro. Kurz danach wurde der Serbe gefasst, vor allem aufgrund von DNA-Spuren, die er am Tatort hinterlassen hat. Teile der Beute - großteils Schmuckstücke wie Uhren, Münzen oder Halsketten - fand die Polizei in der Wohnung der Schwester. Der Gesamtschaden soll 91.000 Euro betragen.