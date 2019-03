Handys zum Falten noch lange kein Massenphänomen

Viele offene Fragen zu flexiblen Displays

Sind sie am Ende nicht so stabil, wie es der Job als digitaler Begleiter in der Hosentasche erfordert? Zeigen die Displays schnell Verschleißerscheinungen? Wie gut lässt sich ein flexibles Display, das man nicht mit starrem kratzfesten Glas überziehen kann, vor Kratzern schützen? Die Hersteller beschwichtigen. Aber viele dieser Fragen wird man erst beantworten können, wenn die Falt-Handys erst einmal einige Monate oder Jahre auf dem Markt gewesen sind.