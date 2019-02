Samsungs Falt-Smartphone kommt im Mai für 2000 €

Kameras und CPU wie beim Galaxy S10

Bei der Kameraausstattung wird man sich wohl an der Galaxy-S10-Familie orientieren. Im Cover will Samsung eine 10-Megapixel-Kamera mit F/2.2-Blende einbauen, an der Rückseite kommt die Dreifach-Kamera des S10 mit Zoom- und Weitwinkellinsen zum Einsatz. An der Vorderseite soll es noch eine Doppelkamera mit 10 Megapixeln (F/2.2) sowie eine Tiefenkamera geben.