Huaweis Falt-Handy ist Kampfansage an Samsung

Kamera ist in einer Art Griff untergebracht

Das Gerät wurde an einer Seite etwas dicker gestaltet, um den USB-C-Anschluss, die Kamera und einen Fingerscanner unterzubringen, überdies soll die dickere Seite im Tablet-Modus als Griff dienen. Aufgefaltet soll das Mate X an der dünnsten Stelle gerade einmal 5,4 Millimeter dünn sein. Zusammengefaltet ist es 1,1 Zentimeter dick. Beim Prozessor setzt Huawei auf seine Eigenentwicklung Kirin 980 in Kombination mit dem hauseigenen 5G-Modem Balong 5000. Unter Idealbedingungen soll das Mate X eine Datenübertragungsrate von 4,6 Gigabit pro Sekunde schaffen, damit lassen sich in der Sekunde mehr als 400 Megabyte übertragen.