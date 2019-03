Tesla verkauft seine Autos nur noch im Internet

Model 3 ist für 35.000 Dollar zu haben

Gleichzeitig kündigte Musk an, dass Teslas Hoffnungsträger Model 3, der unter anderem eine kleinere Batterie hat, nun doch zum ursprünglich in Aussicht gestellten Preis von 35.000 Dollar (rund 30.660 Euro) vor Steuern und Elektroauto-Vergünstigungen verkauft werde. Das sei der niedrigste Preis, zu dem Tesla ein Model 3 verkaufen könne. Man sei überhaupt nur in der Lage, so etwas durchzuziehen, weil das Unternehmen die Autohäuser im Gegensatz zu anderen Herstellern selbst betreibe und nicht Franchisenehmern überlasse. Es gebe derzeit keinen anderen Weg für Tesla, finanziell nachhaltig zu wirtschaften, so Musk.