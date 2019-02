Welser Großhändler wirft die Angel in Bayern aus

837 Mitarbeiter sind bei Holter tätig, wo im Vorjahr der Umsatz auf 270,2 Millionen € gesteigert wurde. „Mit einem Marktanteil von 22 Prozent sind wir der zweitgrößte Anbieter in Österreich“, freut sich Michael Holter, der mit seiner Cousine Jasmin Holter-Hofer das Familienunternehmen führt, das verstärkt am deutschen Markt „fischt“. Mit Richter & Röhrig ging der Sanitär- und Heizungsgroßhändler im Vorjahr eine Partnerschaft ein, in Regensburg und Passau entstehen heuer noch Bäderausstellungen.