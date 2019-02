Zivilcourage ist im Internet quasi nicht existent

Zivilcourage gibt es am ehesten für Freunde und Familie

Wenn Jugendliche bei Cybermobbing eingreifen, dann vor allem wenn Freunde oder Familienmitglieder Ziel von Angriffen werden oder es sich um gewisse No-Go-Situationen (Tierquälerei, Vergehen gegen Kinder, Darstellung sexueller oder physischer Gewalt) handelt. Mädchen, die offline viel stärker von symbolischer Gewalt betroffen sind, zeigen dabei generell öfter Zivilcourage - sei es in Form von Kommentaren unter einem Post, Meldungen von Videos oder Blockieren. Viele Unterstützungsmaßnahmen würden außerdem in der realen Welt stattfinden, weil Online-Interventionen oft als wirkungslos eingeschätzt werden. Online bedeutet Zivilcourage laut der Studie derzeit am häufigsten, dass dem Opfer in Privatnachrichten Mut zugesprochen wird.