Polizei jagt Einbrecherbande

Auch die am Montag in Sankt Veit durchgeführte Festnahme eines 49 Jahre alten Serben, gegen den wegen Einbruchsdiebstahls eine Festnahmeanordnung aus Luxemburg besteht, könnte wichtige Hinweise in den weiteren Ermittlungen liefern. Nemetz dazu: „Da in den vergangenen Tagen auch Einbruchsdiebstähle im Bezirk St. Veit verübt wurden, kann hier nichts ausgeschlossen werden. Der Serbe wurde in die Justizanstalt eingeliefert.“