Eine Rundreise in Thailand für Fortgeschrittene

Schon kurz nach dem Start verlassen wir die Straße. Es geht hinein in schmale Gässchen, wo kein Auto folgen kann. Vorbei an brutzelnden Garküchen, wo Einheimische frühstücken, durch Märkte, wo gerade die Standeln aufgebaut werden. Die stets freundlichen Thais scheint es nicht zu stören, wenn wir mitten durch ihre Habseligkeiten fahren, so eng ist es teilweise. Manche winken uns sogar zu. Bei einem Zwischenstopp kauft Michaeil Obst und frisches Wasser für alle und erzählt uns von seinem Leben unter Asiaten. Viele Menschen in Bangkok haben in ihrer kleinen Wohnung keine Küche. Man isst billiger (und sehr gut) auf der Straße, sodass sich selber Einkaufen und Kochen nicht auszahlt.