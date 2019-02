Wayerfeld: Dieb während Spaziergang festgenommen

Die Polizei vermutet auch, dass der Mann an den Einbruchsdiebstählen, die sich in den vergangenen Tagen in St. Veit abgespielt haben, mit beteiligt war. Bei einem dieser Überfälle wurde eine Faustfeuerwaffe gestohlen. „Der Serbe jedoch hatte keine Waffe bei sich. Weder in seinem Auto - noch bei der Familie, bei der er sich aufgehalten hatte“, sagt ein Polizist.