Polizisten retteten Mann (20) aus Fluss in Steyr

Um 5 Uhr früh ging der Alarm in einer Raiffeisenfiliale am Steyrer Stadtplatz - gegenüber der Marienkirche - los. Die Polizei, die kurz darauf eintraf, stellte eine Sachbeschädigung fest. Zeugen machten die Beamten auf einen flüchtenden Mann aufmerksam. Die Streife wollte dem Verdächtigen zuerst mit dem Auto folgen. Doch dieser bog in einen Gehweg am Ufer der Steyr ein, in Richtung eines Stegs vor dem Museum „Arbeitswelt“.